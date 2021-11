Nach Streit zu Boden gestoßen und Handy geraubt

Altenburg. Dieser Vorfall ereignete sich in Altenburg.

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen nach einem Raubdelikt bei einem 52-jährigen Mann aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei gerieten dieser und ein 24-Jähriger am 1. November gegen 16.55 Uhr in der Altenburger Platanenstraße in Streit, wobei der 24-Jährige von seinem Kontrahenten Geld verlangte.

Als dieser die Herausgabe verweigerte, wurde er zu Boden gestoßen. In der Folge griff sich der 24-Jährige das Mobiltelefon von dem auf dem Boden Liegenden und rannte davon. Bei der Fahndung nach dem bereits identifizierten Täter konnte dieser jedoch nicht gestellt werden. Die Altenburger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen