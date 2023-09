Ein Pärchen ist in Altenburg beim Sex gestört worden (Symbolfoto).

Nachmittags-Sex in der Öffentlichkeit: Zwei Männer greifen Sicherheitsmitarbeiter an

Altenburg. Ein Pärchen ist in Altenburg von einem Sicherheitsmitarbeiter beim Sex gestört worden. Dann schaltete sich ein weiterer Mann ein.

Eine 36-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann hatten Donnerstag kurz vor 15 Uhr öffentlich Sex in der Altenburger Wenzelstraße.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, sprach ein Sicherheitsmitarbeiter das Pärchen an und forderte es auf, aufzuhören. Der 34-Jährige und ein ebenfalls anwesender 38 Jahre alter Mann griffen daraufhin den Sicherheitsmitarbeiter mit Schlägen an. Er wurde dabei aber nicht schwer verletzt.

Auch als die Polizei vor Ort eintraf, beruhigten sich die drei Personen nur schwer, der 38-Jährige leistete nach Polizeiangaben massiven Widerstand. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. Gegen alle drei Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.