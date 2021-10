Nachtfantasien zum Einstand an der Altenburger Trost-Orgel

Altenburg. Antrittskonzert von Daniel Beilschmidt am 31. Oktober.

Nach dem bewegenden Abschiedskonzert von Felix Friedrich gibt es am 31. Oktober, 17 Uhr, ein außerplanmäßiges Orgelkonzert an der Trost-Orgel der Altenburger Schlosskirche:

Der neue Schlossorganist Daniel Beilschmidt präsentiert sich in einem Antrittskonzert der Öffentlichkeit.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weg durch die Nacht zeichnen

Nachtfantasien lautet der Titel des Programms, zu dem er sich von den einzigartigen Klängen der Trost-Orgel inspirieren lässt. Mit Werken von Kerll, Bach, Mozart, Schubert, Gubaidulina sowie eigenen Improvisationen zeichnet er den Weg durch die Nacht von der Abend- zur Morgendämmerung nach.

Dass die ausgesprochen emotionalen Klänge der Schlosskirchenorgel in seelische Tiefenschichten führen, können ganze Generationen von Hörern bezeugen. So kann das Programm auch als innerer Prozess durch die „dunkle Nacht der Seele“ verstanden werden, jenen von Mystikern wie Johannes vom Kreuz beschriebenen Tiefpunkt, an dessen Ende triumphierend das erste Licht des Tages aufstrahlt.

„Trosts Innovation war das Einbringen dunkler Klangfarben in das volle, farbige Orgelspektrum. Sein Instrument umfasst Gegensätze von archetypischer Qualität wie Tag-Nacht, hell-dunkel, Körper-Geist, Präsenz-Ferne. Wie jedes Hoffnung stiftende Kunstwerk führt diese Orgel solche Gegensätze zu einer Einheit zusammen“, so Beilschmidt. „Vor dem Hintergrund differenzierter dunklerer Farben leuchtet das Helle umso intensiver auf“.

Konzert auf 100 Zuhörer begrenzt

Diese zentrale Qualität der Altenburger Trost-Orgel soll in Daniel Beilschmidts erstem Konzert als Schlossorganist im Mittelpunkt stehen.

Das Konzert ist auf 100 Besucher begrenzt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf an der Museumskasse des Residenzschlosses Altenburg (Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr) und online unter www.altenburg-travel zu erwerben. Für eventuelle Restkarten öffnet die Konzertkasse 16 Uhr an der Schlosskirche.

Entsprechend der aktuell gültigen Corona-Verordnung des Freistaates Thüringen ist der Konzertbesuch nur mit Angabe der Kontaktdaten möglich.