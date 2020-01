Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Närrischer Rekord-Umzug mit 45 Bildern

Mit großen Schritten geht es auf die närrische Großveranstaltung in Meerane zu. Der 27. Meeraner Straßenfasching steht in den Startlöchern und wie die Meeraner Pflasterköppe als Veranstalter informieren wird es ein rekordverdächtiger Umzug werden.

Die Anmeldezahlen versprechen rund 45 Umzugsbilder. „Viele Straßenfaschingsurgesteine sind wieder dabei, aber auch einige neue Gesichter haben sich angekündigt, darunter die Jugendfeuerwehr Meerane, die Wagenbaugesellschaft Alte Bergaer Straße aus Weida, der Veitsberger Carneval Club aus Wünschendorf sowie der Karnevalsclub Ro-We-He aus Hohenstein-Ernstthal“, informiert Sebastian Voigt von den Pflasterköppen. Die Stadtverwaltung ist mit einem Umzugswagen im Straßenumzug vertreten und wie im vergangenen Jahr begrüßt Bürgermeister Lothar Ungerer (parteilos) seinen Crimmitschauer Amtskollegen Oberbürgermeister André Raphael (parteilos). Auch die Nachbarstadt Gößnitz ist beim Meeraner Straßenfasching wieder mit dabei.

Die Freiwilligen Faschingsfreunde Ponitz mischten im letzten Jahr kräftig mit. Foto: Andreas Bayer

Musikalisch geht es natürlich ebenfalls wieder hoch her, versprechen die Veranstalter. Alle vier Meeraner Guggemusiken – Gnallschoddn, Rasselbande, Draufgänger-Guggis und Urknall-Westsachsen-Gugge – haben ihr Kommen zugesagt. Für die 1. Sächsische Guggemusik „Meeraner Gnallschoddn ‘95“ gibt es 2020 ein besonderes Jubiläum; sie feiert ihr 25-Jähriges. Mit dabei beim 27. Straßenfasching ist auch die Skimonarchie Oberwiesenthal, welche vom Fichtelberg nach Meerane kommt.

Die Route des närrischen Umzuges verläuft über die mittlerweile traditionelle Strecke: Los geht es wie immer pünktlich um 13.13 Uhr an der Steilen Wand. Unten angekommenm geht es weiter über die Zwickauer Straße, Pestalozzistraße, Badener Straße und Teichplatz bis zum Meeraner Markt, wo alle Gruppen begrüßt werden. Moderiert wird der Umzug am Fuße der Steilen Wand, am Gymnasium, am Teichplatz und am Marktplatz.

Im Anschluss an den Straßenumzug wollen es die Pflasterköppe mit ihren Gästen aus nah und fern zur Open-Air-Party dann wieder ordentlich krachen lassen.

Der Meeraner Straßenfasching sorgt für Konfetti- und Bonbonregen

Die Konfettibestellung liege bereits bei rund einer Tonne. Der bunte Regen wird für Trubel und Spaß bei den Teilnehmern im Zug sowie allen Besuchern und Faschingsfans sorgen. Die Meeraner Pflasterköppe laden alle Freunde des bunten Treibens ein.

Hinweis für Besucher und Verkehrsteilnehmer

Aufgrund der Sperrung der Äußeren Crimmitschauer Straße kann die derzeit bestehende Umleitung über die Goethestraße – Rudolf-Breitscheid-Straße – Brüderstraße – Zwickauer Straße in der Zeit des Umzuges nicht befahren werden. Der Verkehr wird zu dieser Zeit über die Weberstraße – Obere Bahnstraße – Schwanefelder Straße – Hohe Straße und in Gegenrichtung umgeleitet.