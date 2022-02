Närrischer Spaß im Altenburger Land auch ohne große Feiern

Schmölln. Sofa-Sitzung: Die OTZ sucht Partybilder aus der fünften Jahreszeit.

Normalerweise wären Faschingsfans jetzt quasi im Feier-Stress, würden auf den Saisonhöhepunkt zusteuern. Doch pandemiebedingt wird es auch in diesem Jahr keine größeren Veranstaltungen oder Umzüge geben.

Wir sind aber überzeugt davon, dass sich die Narren dennoch nicht vom Feiern abhalten lassen. Und im Vergleich zum Vorjahr haben sie es sogar besser, denn so strenge Kontaktbeschränkungen wie zur fünften Jahreszeit 2021 gibt es diesmal nicht.

Deshalb werden sich gewiss zahlreiche Karnevalisten in ihre Kostüme werfen, Make-up auflegen, Bier, Sekt und Knabbereien besorgen und zu Hause Party machen – Sofa- statt Prunk-Sitzung sozusagen.

Das Team der Schmöllner Nachrichten möchte gern ein wenig Faschingsstimmung verbreiten, ist dabei aber auf Ihre Hilfe angewiesen. Schicken Sie uns bitte Fotos von Ihrer Sofa-Sitzung, die beweisen, dass sich ein echter Faschingsfan von nichts und niemandem vom Feiern abhalten lässt. Wir werden die Bilder dann in der Zeitung und im Internet veröffentlichen.

Schicken Sie uns Ihre Bilder per E-Mail an schmoelln@funkemedien.de. Gern können Sie uns Fotos auch via Facebook zukommen lassen: https://www.facebook.com/OTZ.Schmoelln.