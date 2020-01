Närrisches Treiben im Altenburger Land von Samstag bis März

„Ob Cinema oder Varieté – die Hauptrolle spielt der PCC“, lautet das diesjährige Motto des Podelwitzer Carnevals Clubs. Um die trübe Winterstimmung zu vertreiben legen die Podelwitzer schon zeitig los und beginnen das närrische Treiben im Landkreis. Bereits an diesem Wochenende wird in die Lunzigtalhalle eingeladen. Am Samstag, 1. Februar, steigt der erste Faschingstanz ab 18 Uhr. Am Sonntag gibt es ab 14.30 Uhr Kinderfasching. Der zweite Faschingstanz folgt am Samstag, 8. Februar, ab 18 Uhr. Tags darauf erfolgt ab 14 Uhr die beliebte Gala bei Kaffee und Kuchen. Bereits am Donnerstag, 20. Februar, läuten die Närrinnen ab 18 Uhr mit der Weiberfastnacht bereits das Ende der Saison ein.

Bei den meisten anderen geht es dann erst richtig los. So feiert am 22. Februar um 18 Uhr sowie am 29. Februar um 17.11 Uhr der Faschingsclub Dobitschen im Saal des örtlichen Gasthofes. Einen Kinderfasching im Gasthof Zum kleinen Jordan veranstaltet der Feuerwehrverein Göhren, am 22. Februar von 15 bis 18 Uhr. Der Faschingsclub des SSV Traktor Nöbdenitz feiert ebenfalls am 22. Februar Fasching ab 20.05 Uhr unter dem Motto „Nemz ist wieder mal bereit für die schöne Märchenzeit“. Das gilt auch für den Kinderfasching am Folgetag ab 14 Uhr, ebenfalls im Bürgersaal Nöbdenitz. Der erste Ponitzer Kinderfasching wird am Valentinstag, 14. Februar, von 16 bis 19 Uhr gefeiert. Im Dorfgemeinschaftsraum erwartet die Kinder Spiel, Spaß und Überraschungen. Tags darauf laden die Freiwilligen Faschingsfreunde ab 18 Uhr zum Ponitzer Faschingstanz, Beginn ist um 20.20 Uhr. Das Motto lautet in diesem Jahr „Fridays for Fun“. Ihren Senf zur Klimakrise werden sicherlich auch die Kabarettisten aus Gößnitz beisteuern, am 26. Februar, präsentieren sie um 20 Uhr ihren „politischen Aschermittwoch der Nörgelsäcke“ in der Altenburger Brauerei.

Auch der Ziegelheimer Faschingsklub hat unter dem Motto „Zaubern können wir nicht...feiern geht!“ einige Veranstaltungen im Vereinsraum der Wieratalhalle auf die Beine gestellt.. Den Auftakt macht der Seniorenfasching am 22. Februar, tags darauf folgt der Familienfasching, jeweils ab 15 Uhr. Am 24. startet um 20 Uhr der Rosenmontagstanz mit der Heinz-Band. Am 29. Februar beschließt ab 20 Uhr der Faschingskehraus mit STW-Musik die närrische fünfte Jahreszeit.

Erstmals Kinderfaschingin Ponitz

Unter dem Motto „Komme was wolle, die 90er waren dolle“ feiert der Frohnsdorfer Karnevalsklub „Grün-Weiß“ seine 38. Saison. Los geht es im Gasthof Frohnsdorf am Samstag, 15. Februar, um 15 Uhr mit dem Seniorenfasching. Am Sonntag, 16. Februar, folgt um 15 Uhr der Kinderfasching. Doch auch lange nach dem Aschermittwoch haben die grün-weißen Narren nicht genug. Sie laden am Samstag, 21. März, ab 20 Uhr zum Nachtwäscheball mit der Service Band.