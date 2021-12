Befliegung entlang der Hochspannungsfreileitungen zwischen den Umspannwerken der Mitnetz Strom im Altenburger Land. Der Netzbetreiber will seine Fläche in Meuselwitz jetzt naturnah bewirtschaften.

Netzbetreiber will Meuselwitzer Umspannwerk-Fläche naturnah bewirtschaften

Meuselwitz. Geplant ist: keine chemische Unkrautbekämpfung mehr, Rasen statt Schotterflächen und Grasschnitt nur einmal im Jahr.

Der Netzbetreiber Mitnetz Strom plant die naturnahe Gestaltung von Flächen innerhalb und außerhalb des Umspannwerks Meuselwitz. Das teilt der Betreiber jetzt mit.

Das Unternehmen will so die Artenvielfalt erhalten und fördern. „Wir haben in Umspannwerken zahlreiche Flächen, die sich naturnah entwickeln sollen. Dies gilt auch für das Umspannwerk Meuselwitz. Auf diese Weise wollen wir unseren Beitrag zum Artenschutz leisten. Dies wird immer wichtiger, da zahlreiche Arten aufgrund übermäßiger Bewirtschaftung von Flächen vom Aussterben bedroht sind“, verdeutlicht Projektleiter Heiko Orgass.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Um Flächen in und um das Umspannwerk Meuselwitz naturnah zu bewirtschaften, wird der Netzbetreiber das Mähen der so entstehenden Wiesen auf ein für die Betriebssicherheit notwendiges Minimum beschränken. Im Idealfall ist nur einmal im Jahr ein Grasschnitt notwendig.

Prinzipiell werde auf allen Flächen als umweltschonende Alternative zur chemischen Unkrautbekämpfung verstärkt auf die mechanische und manuelle Beseitigung zurückgegriffen, so Orgass weiter. So solle der Einsatz von chemischen Mitteln zur Unkrautbekämpfung erheblich zurückgefahren und perspektivisch überflüssig werden.

Schotterflächen werden nach Möglichkeit in Rasenflächen umgewandelt oder durch sogenannte Ökopflaster mit Durchwurzelschutz ersetzt. Durch die besonders durchlässigen Pflastersteine gelangt Wasser schnell wieder ins Erdreich. Der natürliche Wasserkreislauf werde so geschlossen, heißt es. Der Durchwurzelschutz verhindere außerdem das Sprießen von Unkraut zwischen den Fugen.

Das Umspannwerk Meuselwitz ist eines von zwei Umspannwerken von Mitnetz Strom, in denen die naturnahe Gestaltung von Betriebsflächen in einem Pilotprojekt umgesetzt wird.

Neben dem Umspannwerk Meuselwitz ist das Umspannwerk Falkenbach im Erzgebirgskreis in Sachsen in das Vorhaben einbezogen. Insgesamt werden hier künftig rund 3200 Quadratmeter Betriebsfläche naturnah bewirtschaftet.