Schwere Technik kam jetzt in der Altenburger Rosa-Luxemburg-Straße zum Einsatz.

Neuartiges Verfahren bei Straßenbau in Altenburg angewendet

Altenburg. Rosa-Luxemburg-Straße auf einer Länge von 210 Metern instand gesetzt.

Schwere Technik war in in der vorigen Woche auf der Rosa-Luxemburg-Straße in Altenburg im Einsatz.

Bei fließendem Verkehr, also ohne Vollsperrung, ist die rechte Spur auf einer Länge von insgesamt 210 Metern instand gesetzt worden.

Rositzer Firma führt Arbeiten aus

Es kam laut Altenburger Stadtverwaltung ein für die Stadt neuartiges Verfahren zur Anwendung: doppelte Oberflächennachbehandlung.

Dabei könne die Oberfläche großflächig erneuert werden, ohne dass jetzt schon ein kostspieliger grundhafter Straßenausbau erfolgen muss.

Das Verfahren funktioniert so: Nachdem Schlaglöcher mit Bitumenemulsion und Splitt verschlossen wurden, wurden nacheinander zwei Lagen Bitumenemulsion und körniges Gestein aufgebracht.

Die Arbeiten sind von einer spezialisierten Firma aus Rositz ausgeführt worden.

Bis zum Abschluss der Maßnahme kommt es in den nächsten Tagen entlang der Rosa-Luxemburg-Straße noch zu einer gewissen Staubbelastung, was unvermeidlich ist, heißt es von der Stadt. Voraussichtlich am 13. August endet die Baumaßnahme, dann reinigt die Kehrmaschine den erneuerten Abschnitt.