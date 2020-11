Mit zusammen 128 Einwohnern zählen Drogen und Mohlis zu den kleinsten Ortsteilen von Schmölln. Auf der jährlichen Sitzung des Ortsteilrates wurde das Ortsteilbudget von 700 Euro unter den drei gemeinnützigen Vereinen aufgeteilt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

So erhalten der Feuerwehrverein 100 Euro, der Förderverein Kirche Mohlis 150 Euro und der Drogener Freizeittreff 2010 die Summe von 450 Euro für das laufende Jahr zugesprochen. „Es ist alles ausgefallen wegen Corona und wurde ins nächste Jahr verschoben“, bilanzierte Ortsteilbürgermeisterin Carmen Meister (parteilos). Darum wird auch die Zehnjahresfeier des Freizeittreffs nachgeholt. Zudem feiert im kommenden Jahr der Kirchenverein sein 20-jähriges Bestehen.

Auf Anregung eines Ortsteilrates will sich die Bürgermeisterin mit dem Bauhof von Schmölln absprechen. Denn der Gemeindearbeiter, welcher an fünf Stunden in der Woche die Gemeindeflächen pflegt, komme nicht hinterher. „Da ist schon sehr viel Eigeninitiative der Bürger gefragt“, so Meister.

Für das kommende Frühjahr ist zudem eine Einwohnerversammlung geplant. Dort sollen Wünsche und Ideen zusammengetragen werden, wie die Zukunft des Kulturhauses aussehen solle. Der aktuelle Zustand sei ziemlich marode, so die Bürgermeisterin. Nun gelte es, die Varianten Sanierung oder Neubau gegeneinander abzuwägen.