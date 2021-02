Altenburg. Autofahrer müssen auch in diesem Jahr mit zahlreichen Umleitungen in Altenburg rechnen

Neue Abwasserkanäle bringen Sperrungen in Altenburg

Sobald es die Witterung zulässt, will die Skatstadt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Tiefbauprojekte umsetzen, die zum Teil zu längerfristigen Vollsperrungen führen werden. Nach Auskunft des Oberbürgermeisters André Neumann (CDU) haben sich in der vergangenen Woche erstmals die Fachleute der Stadtverwaltung mit denen der Ewa (Energie- und Wasserversorgung Altenburg) sowie des Waba (Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetrieb Altenburg) abgestimmt, um die Belastungen für Anwohner und Autofahrer möglichst gering zu halten und Synergieeffekte zu erzielen.