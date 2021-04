Neue Bänke für Ausflügler in Altenburg

An weiteren Standorten sollen Sitzgelegenheiten aufgebaut werden.

Die Mitarbeiter der Altenburger Stadtwirtschaft haben damit begonnen haben, im Stadtwald neue Sitzmöbel aufzustellen, unter anderem entlang des Hauptweges, am Bismarckturm sowie an der Hundewiese im Stadtwald in Südost. Weitere der robusten Holzbänke befinden sich an exponierten Punkten wie dem Wohnmobilstellplatz am Großen Teich. Die verwendeten Hölzer stammen ausschließlich aus der Waldpflege des Stadtwaldes und wurden durch Mitarbeiter des Fachdienstes Grünanlagen und Stadtwald verarbeitet. Weitere Bänke sollen folgen.