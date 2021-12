Der Fachdienst Kommunale Abgaben ist künftig in Altenburg für die Hortgebühren zuständig.

Neue Bearbeiter für Hortgebühren in Altenburg

Altenburg. Der Wechsel erfolgt zum 1. Januar 2022.

Bei der Stadtverwaltung Altenburg gelten ab 1. Januar 2022 neue Zuständigkeiten für die Bearbeitung der Hortgebühren. Der Fachdienst Kommunale Abgaben übernimmt die Bearbeitung der Hortgebühren vom Fachdienst Soziales und Schulen, wird mitgeteilt.

Somit seien Anträge, Hortabmeldungen oder Änderungsmitteilungen für Schüler der 1. bis 4. Klassen an staatlichen Schulen in der Stadt Altenburg an den Fachdienst Kommunale Abgaben zu richten. Entsprechende Formulare seien ab dem 1. Januar 2022 auf der Homepage der Stadt zu finden.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die zuständigen Mitarbeiterinnen des Fachdienstes Kommunale Abgaben seien zu den Sprechzeiten im Altenburger Rathaus, Zimmer 2.13, unter Telefon 03447/594-251 oder 594-250 sowie per E-Mail an hortgebuehren@stadt-altenburg.de zu erreichen.