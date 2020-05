Schmölln. Sieben neue Schilder heißen die Bewohner und Gäste in Schmölln willkommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Begrüßungsschilder für Schmölln

Dietmar Bauch und Sebastian Ahner vom Schmöllner Bauhof bringen am 4. Mai das neue Begrüßungsschild in der Ronneburger Straße an.

Insgesamt sieben neue Schilder, fünf große und zwei kleine, werden an den Hauptzufahrtsstraßen der Stadt angebracht. Schon Ende vergangenen Jahres entschied sich Schmölln, die alten Tafeln zu ersetzen.

Es wurde ein Aufruf mit Gestaltungsvorschlägen gestartet, 13 Bild-Ideen sowie 17 Vorschläge für einen passenden Slogan gingen bei der Stadtverwaltung ein. Die Abstimmung lief bis Ende Februar über Facebook, Stadt-Homepage, Amtsblatt, auch lag eine Liste im Bürgerservice aus.

Das ausgewählte Motiv erhielt mit 63 Stimmen die größte Zustimmung. Dieser Gestaltungsvorschlag war vom Schmöllner Druckhaus am Bahnhofsplatz eingereicht worden.