Neue Drehleiter für die Schmöllner Feuerwehr

Schmölln. Auch das Großstöbnitzer Tanklöschfahrzeug ist in Dienst gestellt worden.

Offiziell in Dienst genommen wurde am Freitagabend das neue Drehleiterfahrzeug der Schmöllner Feuerwehr im Wert von rund 700.000 Euro (davon je 238.000 Euro Förderung von Land und Landkreis). In den zurückliegenden sechs Wochen wurden die Maschinisten am Gerät ausgebildet. Auch das Tanklöschfahrzeug 3000, das in Großstöbnitz stationiert ist, wurde in Dienst gestellt. Das Auto gehört dem Kreis und ist der Ersatz des vor zwei Jahren bei einem Einsatz verunfallten Fahrzeuges. „Die Beschaffung eines Drehleiterfahrzeuges steht einer Stadt im Schnitt alle 25 Jahre ins Haus. Dass unsere Drehleiter nun in Betrieb gehen kann, ist dem reibungslosen Zusammenspiel von Stadt, Land und Landkreis zu verdanken“, so der Schmöllner Bürgermeister Sven Schrade (SPD).