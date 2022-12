Neue Formate im neuen Jahr in Altenburg

Altenburg. Der Veranstaltungskalender in Altenburg ist auch 2023 prall gefüllt. Mit dabei ist auch ein Novum.

Altenburger und ihre Gäste können sich auf 2023 freuen, denn ein Blick auf den gut gefüllten Veranstaltungskalender zeigt: Es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Neben den traditionellen Höhepunkten wie beispielsweise der Altenburger Museumsnacht, dem Skatstadtmarathon, den Bauernmärkten, dem Klassik Open Air und dem Inselzoofest finden sich auch neue Formate.

Die für 2021 avisierte und leider ausgefallene „Lange Liszt Nacht“ wurde im Rahmen der Liszt Biennale Thüringen 2023 durch Stadt und Theater wie versprochen wieder aufgenommen. An diesem Abend, dem 27. Mai 2023, wird es im Stadtzentrum an ganz verschiedenen Orten vielfältige Angebote aus den Bereichen Musik, Literatur, Tanz, Kunst und Theater geben, die sich alle im weitesten Sinne rund um den Komponisten Franz Liszt drehen, verspricht eine Ankündigung.

Der Faschingsverein „Motor“ Altenburg wagt, seiner langjährigen Tradition als Ausrichter des größten Karneval-Events folgend, einen Neuanfang. Zunächst mit dem Format „Familienfasching“ am 18. Februar für Altenburger Kinder und Familien. Die Reihe der beliebten Veranstaltung „Weiberfasching“ wird am 21. Januar fortgesetzt.

Die Altenburger Kindermuseumsnacht rückt terminlich wieder in den März, genauer auf den 3. März.

Erstmals findet auch wieder eine Sportparty des Kreissportbundes Altenburger Land im Kulturhof Kosma am 18. März statt.

100 Jahre Schlossmuseum

Die Arbeitsgemeinschaft Altenburger Museen hat sowohl im Gebäude Kunstgasse 1 als auch im Residenzschloss eine Reihe Sonderausstellungen vorbereitet. Erwähnt sei hier die Ausstellung „100 Jahre Schloss-und Spielkartenmuseum“ ab dem 21. Mai 2023.

Die 2022 erstmals stattgefundene Einkaufsnacht des Gewerbevereins Altenburg e.V. findet am 12. Mai 2023 wieder statt. Viel Musikalisches gibt es in den Kirchen der Stadt zu hören. Ein Höhepunkt hier werden das Konzert des Thomanerchores Leipzig in der Alten-burger Schlosskirche am 28. Juni und das Altenburger Musikfestival vom 10. bis zum 20. August sein.

Ein Novum ist, dass Altenburg und Rositz gemeinsam gastgebende „Host Town“ im Rahmen der „Special Olympics World Games 2023“ sind. Vom 12. bis 15. Juni finden zahlreiche Aktivitäten dazu in Altenburg und Rositz statt. Der Veranstaltungsplan der Höhepunkte reicht bis in den Dezember hinein und wird durch den Altenburger Weihnachtsmarkt beendet.