Neue Leiterin des Kirchenkreises Altenburger Land

Altenburg. Annette von Biela wurde in der Brüderkirche Altenburg feierlich in ihr Amt eingeführt.

Der Kirchenkreis Altenburger Land hat eine neue Leitung. Pfarrerin Annette von Biela wurde am Samstagnachmittag, 9. September, in der Brüderkirche Altenburg feierlich in ihr Amt eingeführt.

Regionalbischöfin Friederike Spengler übergab nach der Segnung von Annette von Biela das Kreuz des Amtes einer Superintendentin. Der Präses der Kreissynode, Mirko Weisser, verlas die Urkunde, in der Annette von Biela für zehn Jahre für dieses Amt ernannt wurde. Sie ist damit die Leitende des Kirchenkreises neben der Kreissynode als dem Gremium von Haupt- und Ehrenamtlichen. Sie setzt als Superintendentin geistliche wie auch gesellschaftlich relevante Impulse und vertritt den Kirchenkreis nach innen zu den Kirchgemeinden und nach außen in Stadt und Landkreisen.

In ihrer Predigt betonte sie, wofür sie dankbar ist. Annette von Biela ermutigte die Zuhörer, danach zu schauen, was sie dankbar und zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt. Zugleich wurde dem bisher vertretungsweise amtierenden Superintendenten Pfarrer Dietmar Wiegand für seinen Dienst seit Februar 2022 gedankt.

Der Gottesdienst wurde musikalisch durch die Kantorei unter Leitung von Johann Friedrich Röpke gestaltet. Anschließend fand der Empfang im neu entstehenden Hofsalon der Brüderkirche statt.