Neue Leiterin für Fachdienst Schulverwaltung in Altenburg

Altenburg. Silvia Wiechert wechselt von Jobcenter in Kreisverwaltung und übernimmt von Wolfgang Kopplin

Silvia Wiechert ist seit 1. August 2021 in der Kreisverwaltung neue Leiterin des Fachdienstes Schulverwaltung. Dies teilt das Landratsamt Altenburger Land jetzt mit.

Sie trat damit die Nachfolge von Wolfgang Kopplin an, der seit Oktober 2002 die Verantwortung für diesen Bereich trug und sich nun in den Ruhestand verabschiedete. Silvia Wiechert ist diplomierte Verwaltungsbetriebswirtin mit umfangreichen Berufserfahrungen. Von 2012 an bis Dezember 2020 fungierte sie als stellvertretende Geschäftsführerin und Bereichsleiterin im Jobcenter Altenburger Land.

Im Januar dieses Jahres begann ihre Einarbeitung in den Fachdienst Schulverwaltung, dessen kommissarische Leitung sie bereits Ende Mai übernahm. In ihrer neuen Funktion verantwortet Silvia Wiechert unter anderem die Themen kreisliche Schulentwicklung, Schülerbeförderung, Hortgebühren, Sportförderung und Wohnungsbauförderung.