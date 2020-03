Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Reihe der Fastengespräche in Nöbdenitz gestartet

In der Fastenzeit von Aschermittwoch bis Karsamstag gehen viele Menschen mit klassischen oder ungewöhnlichen Vorsätzen auf Ostern zu. Da gibt es diejenigen, die auf Schokolade und Alkohol verzichten. Andere kochen vegan, vermeiden Plastikmüll oder lassen ihr Auto stehen. Wieder andere üben sich im „Plus-Fasten“: Sie tun jeden Tag etwas zusätzlich, lesen beispielsweise einen Psalm, meditieren, machen Komplimente, schreiben Briefe.

Fasten ist so vielfältig wie die Menschen, die mitmachen. Und jedes Jahr werden es mehr Menschen, die Gefallen am freiwilligen Verzicht finden, die anders leben wollen. Fasten bringt Klarheit. In dieser Zeit kommt man dem Eigentlichen, dem Inneren, dem Wesentlichen im eigenen Leben wieder auf die Spur. Was ist wichtig, was ist verzichtbar und wofür lebe ich eigentlich? Die Fastenzeit vor Ostern ist eine Zeit des Neuwerdens, des Ausprobierens und Wandelns. Das ist nicht immer einfach. Auch Krisen und Zweifel können dazugehören.

Nach dem Vortrag ist Raum für Fragen und Diskussion

Sieben Wochen anders leben – für die Kirchgemeinde Nöbdenitz bedeutet das, sich auf die Suche nach dem Wesentlichen im Leben zu begeben. Mit einer neuen Reihe der Fastengespräche bietet sie einen Ort zum Austausch und zur Orientierung. Jeden Dienstag 19 Uhr wird ein anderer Referent in der Kultur- und Bildungswerkstatt erwartet. Die Gespräche sind so angelegt, dass es nach einem Impulsvortrag zur Diskussion kommt. Nach zwei Stunden wird der Abend durch die wissenschaftliche Leiterin Karla Göthe beendet.

Der Beginn am Aschermittwoch stand ganz im Zeichen der Ausstellung Ökumenischer Kreuzweg der Jugend 2020, kurz: ICON. Dieser besteht aus neun Stationen und bedient zwei Stilrichtungen: Ikonen, gemalte Glaubensbekenntnisse, werden mit modernen Icons verbunden. Die auch in Social-Media-Welten genutzten Symbole schaffen eine Brücke zu den individuellen Lebenssituationen junger Menschen und sind eine Verbindung zwischen dem Glaubensbekenntnis und Erfahrungen aus dem eigenen Leben.

Die Bilder dieser Kreuzwegstationen entstammen einem der seltenen Ikonenkreuzwege. Nach den ausführlichen Erläuterungen der einzelnen Kreuzwegstationen durch Dietmar Wiegand kam es zu einer angeregten Diskussion mit den Gästen. Musikalisch begleitet wurde der Abend von Anne Kathrin Thomas.

Flüchtige Begegnungen stehen diesen Dienstag im Fokus

Am heutigen 3. März spricht Jana Huster zum Thema „Flüchtige Begegnungen“. In Kooperation mit der Ökumenischen Akademie Gera hat Huster verschiedene Stadtrundgänge und Veranstaltungen zur Migration in Gera entwickelt, führt ihre Gäste zu den neuen Mitbürgern und schreibt über ihre Erfahrungen zur Zeit ein Buch.

Zu den weiteren Veranstaltungen werden erwartet:

10. März: Hendrik Born, Vizeadmiral a.D. zum Thema „Schicksalsjahr 1989/90 aus der Sicht des letzten Oberbefehlshabers der Seestreitkräfte der DDR“

17. März: Johannes Schmoldt, Doktorand an der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt zum Thema „Glaube und Urteilskraft“

24. März: Kathrin Pöge-Alder, Märchenforscherin, Referentin für historische und gegenwärtige Alltagskultur (Volkskunde) in Halle zum Thema „Von der Lust sich zu gruseln im Märchen“

31. März: Marco Wanderwitz, Beauftragter der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer zum Thema „Herstellung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland, insbesondere zwischen Städten und ländlichen Räumen als eines der großen Zukunftsthemen unseres Landes“

7. April: Reinhard Schramm, Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde Thüringen zum Thema „Jüdisches Leben in Thüringen gestern und heute“. Er kommt als Jude, der im Holocaust fast seine ganze Familie verlor. Und als Vater, dessen Sohn in der Endzeit der DDR ins Gefängnis kam.