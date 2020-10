Altenburg. Bernd Zeißler zeigt in Altenburg ab 18. Oktober Auswahl seiner Arbeiten.

Neue Schau in Kulturbundgalerie

In der Galerie des Altenburger Kulturbunds wird die nunmehr 147. Ausstellung vom 18. Oktober bis 10. November gezeigt.

Sie trägt den Titel „Sowohl als auch“ und zu sehen sind Malerei, Mischtechniken und Collagen. Es sind Ausschnitte aus dem künstlerischen Schaffen der letzten drei Jahre von Bernd Zeißler.

Der in Altenburg geborene Maler lebt und arbeitet in Meisenheim (Rheinland-Pfalz). Sein bevorzugtes Material sind Abrisse von Litfaßsäulen oder anderswo Gefundenes – Schriftfetzen treffen auf dunkle Farbigkeit. Die Ausstellungseröffnung findet am Sonntag, 18. Oktober, um 17 Uhr statt.

Kulturbundhaus & Galerie, Brühl 2,

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, Samstag von 13 bis 16 Uhr.