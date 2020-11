Neue Technik ist wichtiger als Anerkennung

„Ob ich damit Leute motiviere, wage ich zu bezweifeln“, lautet das Fazit von René Toll, Stadtbrandmeister von Gößnitz. Vorige Woche hat der Landtag beschlossen, seinen Beitrag zu verdoppeln, um die 2009 eingeführte Feuerwehrrente auf einem stabilen Niveau zu halten. Bisher teilten sich die Kommunen und das Land die Summe von zwölf Euro pro Monat je gemeldetem Feuerwehrangehörigen in den Einsatzabteilungen zu gleichen Teilen.

Wegen der Zinsentwicklung drohte ein Absinken der Auszahlungsbeträge. „Die Feuerwehrrente ist ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung, gegenüber denen die sich tagtäglich für unsere Gesellschaft engagieren. Mit der Sicherung der Verrentungssätze halten wir das Ehrenamt im Brandschutz attraktiv“, ließ Innenminister Georg Maier (SPD) per Pressemitteilung verbreiten. Durch den Einsatz des Landes können aus dem aktiven Dienst ausgeschiedene Feuerwehrangehörige auch künftig bis zu 45 Euro im Monat erhalten, sobald sie 60 Jahre alt sind.

Das meiste bleibt an den Kommunen hängen

„Das ist im Prinzip ein schönes und richtiges Zeichen“, so Schmölln Stadtbrandmeister Mirko Kolz. „Aber es

Das Große Brandschutzehrenzeichen am Bande für 60 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr. Foto: Andreas Bayer

muss definitiv mehr kommen.“ Es gebe nicht viele Bundesländer, die eine Feuerwehrrente zahlen. Allerdings sei dies von Landesebene auch die einzige Maßnahme, um das Ehrenamt in der Feuerwehr zu würdigen. „Dankeschön haben wir alle säckeweise im Keller“, so Kolz. Von Orden oder Urkunde könne man sich aber nichts kaufen. Letztenendes müssten sich die Kommunen selber die Gedanken machen, wie sie die Ehrenamtler halten.

Um den stagnierenden Zahlen an Freiwilligen zu begegnen, bräuchte es mehr als dieses Zeichen. „Vielleicht kann man es ähnlich wie bei der Bundeswehr machen, indem man vergünstigt Bahn fahren kann oder umsonst ins Museum kommt“, schlägt Mirko Kolz vor. Die Tendenz, dass immer mehr Kommunen ihren Feuerwehrleuten eine Aufwandsentschädigung für ihre Einsatzstunden zahlen, lehnt Kolz aber strikt ab. In Rositz, Lucka oder Altenburg beispielsweise wird so praktiziert. Dies würde dem Zusammenhalt der Feuerwehrleute untereinander schaden und zu Spannungen führen. Etwa weil jene, die im städtischen Bauhof arbeiten, tagsüber meistens schnell einsatzbereit seien und deutlich mehr Einsätze fahren könnten. Das könnte bei jenen Floriansjüngern, die tagsüber oft verhindert seien, zu Verdruss führen.

Neue Technik erhöht die Attraktivität

„Die Leute machen es nicht wegen Geld, sondern aus Überzeugung“, sagt René Toll. „Es freut mich, dass sie in Erfurt an die Feuerwehren denken. Aber erstmal sollten sie die Fördersätze für die Technik erhöhen.“ Seit 1991 habe Thüringen die Fördersätze nicht mehr angefasst. So habe die Sache einen faden Beigeschmack. Die wahre Herausforderung sei, den Nachwuchs bis zum 18. Lebensjahr zum dabeibleiben zu motivieren.

In Sachsen übernehme das Land bis zu 80 Prozent der Anschaffungskosten, in Thüringen maximal ein Drittel. Darum sei es Standard, dass man hier mit Fahrzeugen hantiere, die 25 Jahre und älter seien. „Wenn sich da nichts ändert, stehen wir irgendwann vor dem Kollaps“, so Toll. Würde man das Geld in den Nachwuchs und die Technik stecken, hätte man weit mehr gewonnen. „Einfach verpennt“, habe man laut René Toll in den vergangenen Jahren auch, gemeinsame Ausschreibungen zu organisieren. Dabei könnte man durch Sammelbestellungen deutliche Rabatte bei den Herstellern erzielen. Auch Andreas Hofmann, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, sieht hier enormes Einsparpotenzial. Der Thüringer Dachverband fordere seit langem zudem eine Anhebung der Fördersätze. „Gerade mit neuer Technik kann man die Jugendwehr viel attraktiver machen“, sagt er.