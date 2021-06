Alexandros Diamantis ist neuer Chordirektor am Theater Altenburg Gera.

Neuer Chordirektor am Theater Altenburg Gera

Altenburg/Gera. Alexandros Diamantis tritt im September die Nachfolge von Gerald Krammer an.

Zum Beginn der Spielzeit 2021/22 wird Alexandros Diamantis neuer Chordirektor am Theater Altenburg Gera.

Er tritt im September die Nachfolge von Gerald Krammer an, welcher als Chordirektor an das Theater Kiel wechselt.

Dirigent in Athen

Alexandros Diamantis war zuvor unter anderem Chordirektor mit Dirigierverpflichtung am Stadttheater Pforzheim, stellvertretender musikalischer Direktor und Dirigent am Theater des Westens in Berlin Dirigent der verschiedenen Klangkörper der Bayerischen Philharmonie und Dirigent des Orchesters und des Chors der Nationalen Universität Athen.

Der 38-Jährige studierte Klavier und Musiktheorie in Athen und promovierte in Musikwissenschaft an der Nationalen Universität Athen.

Als Stipendiat der Akademie für Kunst und Wissenschaft von Athen studierte Alexandros Diamantis Orchesterdirigieren an der Hochschule für Musik und Theater in München.

International Konzerte dirigiert

Als Dirigent leitete er bereits zahlreiche teils internationale Konzerte und Musiktheaterproduktionen unter anderem mit dem Georgischen Kammerorchester Ingolstadt, der Bad-Reichenhaller Philharmonie, der Badischen Philharmonie, den Münchner Symphonikern, dem Staatlichen Orchester Athen, dem Leipziger Symphonieorchester, dem Duke Chapel Chor (USA) oder dem Ensemble Oktapus für die Musik der Moderne.

Für Kinderchor zuständig

In Altenburg und Gera steht er nun dem Opernchor vor und leitet auch den Philharmonischen Chor sowie den Kinder- und Jugendchor.