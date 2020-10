Johann Friedrich Röpke wird neuer Leiter der Kirchenmusik in Altenburg. Er tritt das Amt im Februar 2021 an.

Neuer Kirchenmusiker in Altenburg

Johann Friedrich Röpke wird ab 2021 Leiter der städtischen Kirchenmusik. Das teilt die Kirchgemeinde Altenburg jetzt mit. Röpke setzte sich gegen zwölf Mitbewerber durch und tritt sein Amt am 15. Februar an. Er folgt Philipp Göbel, der vor rund einem Jahr entlassen worden war.

„Ich freue mich außerordentlich über den Ruf nach Altenburg und bin gespannt auf viele intensive Begegnungen und eine breitgefächerte musikalische Arbeit mit Menschen unterschiedlichster Altersgruppen“, so Röpke. Dabei liege ihm die Chorarbeit sehr am Herzen. Er freue sich aber auch sehr auf die besondere Orgellandschaft und den großen Posaunenchor in Altenburg.

Johann Friedrich Röpke wurde 1994 in Magdeburg geboren und wuchs dort in einem musikalischen Umfeld auf. Maßgeblich geprägt wurde er von seinem Großvater, Kirchenmusikdirektor Jürgen Irmscher. Er gab ihm mit fünf Jahren erstmals Klavierunterricht und unterrichtete ihn von 2007 an auch im Orgelspiel.

Nach dem Abitur lebte und arbeitete Johann Friedrich Röpke für ein Jahr in Cambridge, England. Seit dem Wintersemester 2014/15 studiert er Kirchenmusik an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik in Halle (Saale). Nach der erfolgreichen Bachelorprüfung im Jahr 2018 schließt er gegenwärtig den Masterstudiengang Kirchenmusik mit der sogenannten „A-Prüfung“ ab.