Neuer Schulhof für das Karolinum Altenburg

Der neuer Schulhof nimmt Gestalt an: Am Karolinum in Altenburg läuft mit der Neugestaltung der Außenanlagen der finale Abschnitt der Bauarbeiten dort.

Wie die Stadtverwaltung Altenburg jetzt mitteilt, wird aktuell der Schulhof gepflastert. Im Zuge dieser Maßnahme wird die vormals kritische Oberflächenentwässerung verbessert. In der Vergangenheit kam es bei starkem Regen regelmäßig zu Überschwemmungen der angrenzenden Grundstücke, das soll künftig nicht mehr geschehen.

Wenn die Pflasterarbeiten geschafft sind, werden neue Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten aufgebaut, so Christian Bettels, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Außerdem erhalte der Schulhof eine Einfriedung und Bepflanzung, fügt er hinzu. Ein weiteres Plus: Der neue Schulgarten wird angrenzend an den Schulhof angelegt. Dafür steht die Fläche zur Verfügung, auf der vormals Garagen standen.

Die skizzierten Arbeiten werden voraussichtlich im Juni dieses Jahres beendet sein. Die Arbeiten am und im Gebäude der renommierten und auch traditionsreichen Grundschule in der Skatstadt sind, bis auf wenige Restleistungen, abgeschlossen. Seit 2018 lief die grundhafte Sanierung des Hauses, mehr als drei Millionen Euro wurden dafür investiert.