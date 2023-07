Der offene Rohrkanal an der Landesstraße 1358 oberhalb der Grundstücke des Weidengrundes führt jetzt mehr Wasser bei Niederschlägen. Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr hat zwei neue Abläufe eingebracht, die das Wasser von der Straße aufnehmen. Das Problem: Es fließt unverrohrt in den Straßengraben ab und bahnte sich jetzt auch schon seinen Weg in die angrenzenden Grundstücke.