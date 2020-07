Rudy Giovannini tritt in Altenburg auf.

Altenburg. Das Konzert von Rudy Giovannini in Altenburg ist verschoben worden.

Neuer Termin für Giovannini-Konzert in Altenburg

Neuer Termin für Giovannini-Konzert in Altenburg

Das für den 8. August geplante Konzert mit Rudy Giovannini in der Brüderkirche in Altenburg ist verschoben worden. Neuer Termin ist der 8. Oktober um 16.30 Uhr, teilt die Tourismusinformation Altenburg mit.

Bereits erworbene Tickets würden ihre Gültigkeit behalten. Sollte es Konzertgänger geben, die den Ersatztermin nicht wahrnehmen können oder wollen, bestehe auch die Möglichkeit, die Karten zu stornieren, heißt es in der Mitteilung von Sandra Adam.

Möglich sei zudem auch, bereits erworbene Tickets auf ein anderes Konzert des Südtiroler Tenors umzuschreiben. So finde beispielsweise ein weiteres Giovannini- Konzert am 22. Oktober in Gera statt.