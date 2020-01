Sandra Hennig und Katrin Klesse hatten hinter dem Tresen alle Hände voll zu tun am ersten Öffnungstag ihres neuen Bioladens in Ponitz, denn die Schar der Besucher und Gratulanten wollte nicht abnehmen.

Ponitz. Einen Anlaufpunkt für Lebensmittel, Waren des täglichen Bedarfs sowie Kultur will der Bioladen Ton & Korn bieten.

„Es ist sehr gut angelaufen, schon fünf Minuten nach der Öffnung war der erste Kunde da“, sagt Katrin Klesse in einer kurzen Verschnaufpause. Denn der Andrang nimmt auch am Freitagnachmittag kein Ende. Gefühlt das ganze Dorf schaut vorbei, bringt kleine Geschenke und Glückwünsche für die Betreiber des Bioladens Ton & Korn in der Ortsmitte vorbei.

Ein ganzes Jahr stand der ehemalige Dorfkonsum leer, der zuletzt noch eine Bäckerei beherbergt hatte. Die Gemeindeverwaltung hatte vermittelt, dass die Betreiber des Bioladens, der im Oktober in Glauchau schließen musste, hier ein neues Domizil fanden. Die Mitarbeiter des Bauhofes waren sogar beim Umzug behilflich. Nun erstrahlt das Ladeninnere in neuem Glanz und beherbergt ein breites Sortiment an sämtlichen Waren des täglichen Bedarfs, vorwiegend bio-zertifiziert und nach Möglichkeit aus der Region. Ein Treffpunkt mit Kultur für junge Familien Die Räume scheinen zwischenzeitlich aus allen Nähten zu platzen, so viele Besucher strömen für die ersten Einkäufe und Gratulationen vorbei oder um Brötchen für das Wochenende vorzubestellen. „Das ist ein schöner Lohn für die Arbeit“, sagt Kay Klesse, der beim Innenausbau behilflich war und jetzt mit dem Winterquartett aus Ziegelheim Jazz-Standards zum besten gibt. Das Brotregal stamme aus der Grundschule in Frankenhausen und sollte eigentlich auf den Sperrmüll, erzählt er. Auch andere Einrichtungsgegenstände wie die Sitzecke am Schaufenster haben er und seine Frau über die Jahre von Freunden und Familie angesammelt. Die Laienformation „Winterquartett" aus Ziegelheim spielte zur Eröffnung. Von links: Kay Klesse am Saxofon, Jörg Winter am Piano und Jens Gabelmann (Percussion). Foto: Andreas Bayer Was vor der Eröffnung nicht mehr geschafft wurde, ist die Außengestaltung. Hier wolle man unbedingt noch tätig werden, so Katrin Klesse. „Wir wollen auch ein Bioladen-Fest etablieren, um mehr Kultur für junge Familien ins Dorf zu bringen. Da gilt es noch ein Loch zu stopfen“, sagt sie. Die Sympathien der Einwohner haben die Ladenbetreiber schon jetzt erobert. „Wir finden es sehr toll, dass wieder Leben hier einzieht. Da haben die älteren Einwohner und die Kinder kurze Wege, wenn sie etwas brauchen“, sagt Simone Lorenz. Auch Samuel Werner ist optimistisch: „Alle haben sich darauf gefreut, dass es wieder einen Ort gibt, wo man Kaffee trinken kann. Ein Dorftreff, das hat gefehlt. Hoffentlich gibt es genug Klientel, damit der Laden auch läuft.“