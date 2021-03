Das Landratsamt Altenburger Land eröffnet Schnelltestzentrum am Hospitalplatz in Altenburg.

Neues Schnelltestzentrum am Hospitalplatz in Altenburg

Altenburg. Drei Testkabinen werden in der Aula der Volkshochschule in Altenburg eingerichtet.

Am Mittwoch, 31. März, um 8 Uhr wird der Landkreis Altenburger Land ein neues Corona-Schnelltestzentrum eröffnen.

Es befindet sich in der Aula der Volkshochschule (Erdgeschoss) am Hospitalplatz 6 in Altenburg. Damit stehen deutlich erweiterte Testkapazitäten zur Verfügung als bisher im Testzentrum Lindenaustraße Altenburg. In drei Testkabinen können drei Bürger gleichzeitig kostenlos getestet werden. Personell ausgestattet ist das Testzentrum mit einem zwei- bis dreiköpfigen Team des Deutschen Roten Kreuzes sowie mit zehn Soldaten der Bundeswehr, von denen vier mit Sanitätsausbildung für die Abstriche eingesetzt werden und sechs für administrative Zwecke.

Das Schnelltestzentrum hat geöffnet Montag bis Freitag von 8 bis 11 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie Sonnabend von 8 bis 12 Uhr. Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen ist der Personalausweis oder der Reisepass.

Zwar befindet sich das neue Schnelltestzentrum im Erdgeschoss der Volkshochschule, doch hat es keinen behindertengerechten Zugang. Bei Bedarf möchten sich Bürger bitte vor Ort bemerkbar machen und erhalten vom Personal des Testzentrums dann Unterstützung, um sicher ins Gebäude zu gelangen.

Das Gesundheitsamt weist noch einmal darauf hin, dass sich Bürger, die sich krank fühlen und/oder Erkältungssymptome haben, die auf eine Covid-19-Infektion hindeuten könnten,an ihren Hausarzt wenden. Die Schnelltests sind ausschließlich für symptomfreie Personen gedacht.

Das Schnelltesten in der Lindenaustraße 31 wird im Laufe der Woche eingestellt; nur noch jene Interessenten werden dort bedient, die an der Telefonhotline heute einen Termin vereinbaren. Dementsprechend wird die Hotline 03447/5864 44 ab Mittwoch deaktiviert.

Weiterhin durchgeführt werden in der Abstrichstelle der Lindenaustraße 31 vom Gesundheitsamt angeordnete PCR-Tests.