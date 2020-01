Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neujahrskonzerte feiern erstes großes Jubiläum

Die Gemeinde Rositz und das Orchester „Da Capo“ aus Schmölln laden zum Jubiläumskonzert am kommenden Sonntag in das Kulturhaus Rositz ein. Das rund zweistündige Musikfeuerwerk beginnt um 15 Uhr, Einlass ist ab 14 Uhr, bei freiem Eintritt. Dabei wird das rund 40-köpfige Orchester unter der Leitung von Matthias Meischner zur Jubiläumsauflage der Neujahrskonzerte die beliebtesten Titel der vergangenen zehn Jahre präsentieren, wobei sich aber auch einige Premieren im Programm finden werden.

„Unterhaltsam und beschwingt und Titel zum Mitsingen“ kündigt Bürgermeister Steffen Stange an. Schließlich lautet das Motto des Konzertes „Willkommen zur Musik“. Aber nicht nur musikalische Höhepunkte werden zu erleben sein, ebenso sind Showdarbietungen der Spitzenklasse angekündigt. Der Bürgermeister drückte seine Hoffnung aus, dass der Saal auch 2020 wieder so gut gefüllt sein werde wie in den vergangen Jahren: „Schließlich ist der Applaus des Publikums in einem vollen Saal der schönste Dank für alle Musiker am Ende eines Livekonzertes.“