Neun Meter hoher Nachbau der Roten Spitzen in Altenburg

Altenburg. An der Friesenstraße in Altenburg ist diese Woche ein außergewöhnliches Spielgerät installiert worden. Doch noch muss der Spielspaß warten.

Zahlreiche Schaulustige kamen am Montag dieser Woche zum Altenburger Friesenplatz. Direkt zum Wochenstart wurde hier ein spektakuläres Spielgerät der Firma Holzwelten Heilemann aus Fockendorf aufgebaut: ein neun Meter hoher Nachbau der Roten Spitzen.

An der Friesenstraße entsteht aktuell der zweite „Spielplatz-Höhepunkt“ in Altenburg, so die Stadt, der erste befindet sich in der Nähe des Wasserturms. Diese beiden besonderen Spielplätze erhalten zusätzlich noch eine Einfriedung. Auf dem Friesenplatz werden zudem noch weitere Spielgeräte aufgebaut, daher müssen sich die Kinder in Altenburg und Umgebung auch noch etwas bis zum Spielspaß gedulden: Die Eröffnung des neuen Spielplatzes ist erst für Mitte September geplant.

Rund 250.000 Euro in den Spielspaß investiert

Die beiden Backsteintürme „Rote Spitzen“ prägen das Altenburger Stadtbild und wurden zum Wahrzeichen der Skatstadt. Die Doppelturmanlage ist dabei nur der Überrest einer ehemaligen Stiftskirche, die zu einem Augustiner-Chorherren-Stift gehörte. Die Stiftung selbst geht auf Friedrich I. Barbarossa zurück. Er weilte wohl zu seiner Zeit mehrfach in Altenburg.

Die Kosten für die Spielplatz-Anschaffungen und die skizzierten Arbeiten summieren sich insgesamt auf etwa 250.000 Euro. „Das Konzept der Highlight-Spielplätze sieht für verschiedene Stadtteile einen besonders attraktiven und familienfreundlichen Spielplatz vor, ohne dass die anderen öffentlichen Spielplätze der Stadt vernachlässigt werden“, so Altenburgs Pressesprecher Christian Bettels. „Wenn die Arbeiten am Friesenplatz beendet sind, wird die nächste Investition auf dem Spielplatz an der Liebermannstraße in Altenburg-Nord in Angriff genommen. Dort soll dann ein ungewöhnlich großes Kletterspielgerät aufgebaut werden.“