Es sind die historischen Ereignisse, die versprechen, einmalig zu sein. Eine solche Einmaligkeit ist sicher die Entscheidung der damaligen Kreise Schmölln und Altenburg für Sachsen oder Thüringen. Nicht umsonst spricht Christian Gumprecht (CDU) davon, dass es für ihn als Landrat die schwierigste Entscheidung gewesen war.

Was macht die Zugehörigkeit zu einem Bundesland aus? Was macht die Menschen zu Thüringern oder Sachsen? Die Frage fällt für diejenigen Bürger leichter, die etwa in Jena und Erfurt leben oder in Chemnitz oder Dresden. In Gebieten in Nähe der Landesgrenzen wird die Frage schon schwammiger. Auch die Volksbefragung in Altenburg fiel damals nicht eindeutig aus. Wie bedeutend die Entscheidung war, zeigt sich in der emotionalen Auseinandersetzung der Altenburger bis tief in die 1990er-Jahre. Es ist eben nicht nur die Frage gewesen, ob Hinz oder Kunz, sondern die Frage nach der eigenen Identität. Eine Identität lässt sich nicht einfach durch einen Zettel und eine Unterschrift hinwegwischen.

Dennoch kann der Blick auf das eröffnet werden, was in den letzten 30 Jahren erreicht wurde. Gerade die Regionen Westsachsen und Ostthüringen sind eng verwoben und keiner muss an der Landesgrenze Halt machen. Jeder ist eingeladen sich als Thüringer und auch Sachse zu verstehen.