Nikolaus bringt in diesem Jahr Tolles für alle Motorradfans nach Schmölln

Schmölln. Motorradfans sind im Reussischen Hof richtig: Rennsport-Hochkaräter und aktueller Chefmechaniker in Japan plaudert in der Stadt Schmölln aus dem Nähkästchen.

Renn-Ass und heutiger Chefmechaniker als Plaudergast in der Stadt Schmölln.

Was ihn ausmacht und was seine Leidenschaft weckt.

Welche Siege er heute einfährt.

Die nächste Plauderstunde im Hotel Reussischer Hof, am Nikolaustag, steht ganz im Zeichen des Motorrennsports. „Mal ein völlig neues Thema“, so Frank Hübschmann, der die Gesprächsrunden leitet. Er hofft mit diesem Gast vor allem auch die Motorradfans am Mittwoch, 6. Dezember, 19 Uhr, als Gäste zu gewinnen.

Ein Rennsportler durch und durch mit einem großen Erfahrungsschatz

Zu Besuch in die Knopfstadt kommt der Schleizer Norman Rank. Der Endvierziger hat sich seit vielen Jahren dem Motorradrennsport verschrieben. Von 1994 bis 2005 war er selbst als Rennfahrer in Europa unterwegs. Er erreichte mehrere Top-Zehn-Platzierungen und Podestplätze bei den Road-Races. Höhepunkte in seiner aktiven Motorradlaufbahn waren zwei Gaststarts bei der Motorrad WM 2001 in Brno und 2003 in Deutschland auf dem Sachsenring. Nach seiner aktiven Zeit blieb er dem Rennsport treu und vermietete Motorräder und beschäftigte sich mehr mit der Technik von diesen.

Ab 2012 war er beim ehemaligen Racing-Team-Germany als Mechaniker angestellt. Er betreute den Franzosen Lous Rossi bei seinem ersten Grand Prix Sieg im spanischen Jerez. Seit 2016 ist er beim japanischen Idemitsu-Honda-Team Asia, welches sich der Entwicklung junger Talente aus Asien verschrieben hat. Diese fahren in der spanischen Meisterschaft und der Junioren WM.

Bestes Beispiel für deren Förderung sind Ai Ogura und Somkiat Chantra. Mit beiden wurde der Aufstieg von der Moto-3-Klasse in die Moto-2-Klasse im Jahr 2021 geschafft. Ai Ogura errang seinen ersten Grand Prix Sieg 2022 in Jerez. Norman Rank durfte mit aufs Podest und den Pokal für das Team in Empfang nehmen.

In dieser Saison kamen noch drei Siege und acht Podestplätze beider Fahrer dazu. Ai Ogura wurde Vizeweltmeister 2022. Norman Rank ist der Chefmechaniker des Teams und hat großen Anteil an den Erfolgen und der Entwicklung des Teams.

Alle Motorradfans und alle, die einmal etwas über Rennsport erfahren wollen sind herzlich eingeladen. Frank Hübschmann verspricht einen tollen Abend.