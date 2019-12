Nische statt Weihnachtsstress

Ich bin kein Fan von Weihnachtsmärkten. Sie stehen für mich für Menschenmassen, die sich von Glühweinstand zu Glühweinstand schieben, überteuerte Preise an austauschbaren Essensständen und nervige Weihnachtslieder, die in Dauerschleife aus den Lautsprechern dröhnen.

Umso angenehmer war es, am Wochenende die unaufgeregte Variante auf Burg Posterstein kennenzulernen. Besinnliche Atmosphäre, entspannte Besucher und ein kleines, aber vielfältiges Programm, dass vielen anderen Weihnachtsmärkten als Vorbild dienen könnte.

Generell scheint es mir so, dass die Adventszeit von Jahr zu Jahr hektischer wird. Statt in besinnliche Stimmung verfallen viele Mitmenschen in eine seltsame hektische Orientierungslosigkeit, die wohl dem Konsumwahn geschuldet ist. Und statt Nächstenliebe und Rücksicht zählt auf dem Weg zum passenden Weihnachtsgeschenk oftmals das Recht des Stärkeren.

Weihnachten, das sollte wieder für die Zeit mit den Liebsten und der Familie, für ausgiebige Treffen mit Freunden und eine Auszeit vom reizüberfluteten Alltag stehen. Vielleicht führt dieser Weg der Entschleunigung über Weihnachtsmärkte, die bewusst eine ruhige Nische suchen, statt immer noch größer und greller werden zu wollen.

Gelingt das, fehlt eigentlich nur noch eines für das Weihnachtsfest: dichtes Schneegestöber.