Nisthilfe für Adebar in Schmölln

Die Schmöllner Naturfreunde haben in der Grenzstraße am alten Fabrikschornstein der einstigen Firma Landmaschinenjähler (heute Firma Wetzel) ein weiteres Storchennest angebracht. Beim Aufsetzen half Kran Lorenz aus Nöbdenitz. Der Eigentümer des Schornsteins hat in diesem Jahr mehrfach verschiedene Störche dort beobachtet, die sich um diesen Platz stritten. Die Aussichten auf eine baldige Besiedlung stehen daher gut. Die Nestunterlage haben die Naturfreunde Eberhard Kern und Norbert Riedel in den vergangenen Tagen aus einem alten Radreifen eines Leiterwagens geschweißt.