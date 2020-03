Die Band Noam Bar spielt am 7. März im Paul-Gustavus-Haus in Altenburg.

Noam Bar mischen Jazz, Soul und Hip Hop

Amsterdam, London, Paris, Nizza und eben auch Altenburg – der Tourplan der Band Noam Bar umfasst auf ihrer zweiten Europatournee insgesamt 27 Spielorte und liest sich durchaus wie das „Who is Who“ der europäischen Musikhochburgen. Und mittendrin findet sich auch die kleine Skatstadt im Osten Thüringens, wo der junge Fünfer am Samstag, 7. März, um 20 Uhr Station machen wird.

Persönliche Geschichten über die Ex

Noam Bar machen „Angry Woman“-Musik. Die Texte, die von der Sängerin und Frontfrau Noam Bar verfasst wurden, erzählen persönliche Geschichten über einen Ex-Ehemann, Ex-Freunde, Ex-Chefs und andere Überlebenserfahrungen und schlechte Entscheidungen. Die Songs werden mit einer scharfen und kritischen Perspektive präsentiert und in soulige Upbeat-Grooves gehüllt, mit einem Hauch von Humor und Ironie, die einen entweder zum Lachen, Weinen, Tanzen oder zu allem gleichzeitig bringen.

Weit über ihre Heimatstadthinaus bekannt

Der Musikstil der Band könnte am besten als „Anderson Paak meets Amy Winehouse“ beschrieben werden. R&B, Hip-Hop und Rap gemischt mit Blues, Jazz und Pop. Getragen von der gefühlvollen Stimme der Sänger und der hypnotisierenden Performance der Band, ist dies die perfekte Art von handgemachter musikalischer Belohnung, auf die jeder wahre Musikliebhaber gewartet hat.

Die Band besteht aus: Tobias Reckfort am Schlagzeug, Nic Knoll am Bass, Florian Maurer am Keyboard, Laurenz Wenk am Saxophon und Noam Bar (Gesang und Gitarre). Alle Mitglieder spielen auf der Bühne mit einer so lebendigen, ansteckenden Ausstrahlung, dass sie sich in den vergangenen Jahren mit ihrer dynamischen Leistung und ihrer elektrisierenden musikalischen Performance einen Namen in der Heimatstadt Hannover und darüber hinaus gemacht haben.

Der Förderverein vom Paul-Gustavus-Haus erbittet am Abend einen Kulturbeitrag. Die Türen zu dem soziokulturellen Zentrum in der Wallstraße 29 sind am 7. März ab 19 Uhr geöffnet. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.