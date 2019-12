Nobitz hat ab Januar keine Gemeindejugendwartin mehr

Die ganz große Katastrophe ist fürs Erste abgewendet. Die Jugendwarte der Gemeinde Nobitz werden am 1. Januar ihre Ämter weiterführen. Damit ist aber längst noch nicht alles gut in der Nachwuchsabteilung der Nobitzer Brandschützer. „Deswegen werde ich mein Amt als Gemeindejugendwartin zum Jahreswechsel niederlegen“, erklärt Steffi Heidel. Ende September schlug ein offener Brief der vier Jugendwarte in der Gemeinde ein wie eine Bombe. In dem Schreiben beklagen sie eine Reihe von Missständen, weswegen alle vier ihren Rücktritt zum 31. Dezember ankündigten.

Dies ist seit einer Aussprache mit Verwaltung, Bürgermeister und den Jugendwarten zwar vom Tisch, bestätigt Heidel die Aussagen von Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD). Bei dem Krisentreffen konnten etliche Kritikpunkte aus der Welt geschafft und für andere ein Kompromiss gefunden werden. So sei etwa die ausstehende Entschädigung für die ehrenamtlichen Jugendwarte mittlerweile nachgezahlt. Darüber hinaus sei zugesagt worden, dass die Kinder zeitnah verschlissene Ausrüstung ersetzt bekommen. Ferner wurde vereinbart, dass die Truppe künftig die Landesmittel für die Jugendwehren, 25 Euro pro Jahr und Mitglied, zu 100 Prozent von der Kommune bekommen. „Und wie dieses Geld verwendet wird, entscheiden dann nur noch die Jugendwarte“, so Heidel, die sowohl Verwaltung als auch Bürgermeister guten Willen bei der Problemlösung bescheinigt.

Alles konnte dennoch nicht geklärt werden. Beispielsweise, welche Aufgaben ein Gemeindejugendwart zu erfüllen hat, so Heidel. Ihre Vorstellungen und die der Verwaltung liegen da sehr weit auseinander. „Meiner Ansicht nach – und so steht es auch in der Satzung – ist die Aufgabe des Gemeindejugendwarts, Veranstaltungen zu organisieren und den Ausbildungsplan auszuarbeiten. Nicht aber den Haushalt für die Jugendwehr zu erstellen“, skizziert Heidel die Streitpunkte, bei denen es keine Einigung gab und weshalb sie nicht länger als Gemeindejugendwartin zur Verfügung stehe. Ganz aufhören wird Heidel aber nicht. Sie bleibt in Lehndorf – wie ihre Amtskollegen in Ziegelheim, Frohnsdorf und Wilchwitz – als Jugendwartin den Steppkes erhalten. Aus Liebe zu den Kindern, betont sie. Denn unzufrieden ist Heidel nach wie vor – mit der Verwaltung, aber auch mit dem Rückhalt unter den rund 200 aktiven Kameraden der Ortsteilfeuerwehren, der ihrer Meinung nach teilweise zu wünschen übrig lasse.