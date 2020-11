24 neue Atemschutzgeräte werden in Nobitz gebraucht. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung der Anschaffung zugestimmt. 24.000 Euro müssen dafür nun in die Hand genommen werden.

„Leider wird das in Thüringen nicht bezuschusst. Die Gemeinde muss die Kosten zu 100 Prozent tragen“, ärgert sich Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD), der sich wünscht, dass sich Thüringen diesbezüglich etwas von den benachbarten Sachsen abguckt. „Dort gibt es teilweise bis zu 90 Prozent Förderung“, so Läbe. Ähnlich verhalte es sich bei den Zisternen, die er kaufen müsse. Zwischen 80.000 und 100.000 Euro kosten die pro Stück. Auch hierfür gebe es in Sachsen Fördermittel, bis zu 90 Prozent der Anschaffungskosten würden vom Freistaat übernommen. In Thüringen hätten Gemeinden indes keine Möglichkeit, an einen Zuschuss dafür zu kommen. In Nobitz und seinen Ortsteilen gibt es aktuell 13 Freiwillige Feuerwehren, in denen rund 200 aktive Einsatzkräfte sind. Sie bekommen nun die neuen Atemschutzgeräte. Die alten Masken seien bereits bis zu 15 Jahre alt gewesen. Da nun die Firma den Service für die Geräte eingestellt habe, sei der Kauf von neuen notwendig geworden, so Läbe.