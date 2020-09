Nobitz: Leerer Raum wird vielseitig genutzt

Die Hälfte des Terminals, welches die Gemeinde Nobitz im Rahmen des Förderprojekts „Drohnencluster“ gemietet hat, ist nur ein leerer Raum. Was man mit diesem Raum machen kann, der von den Drohnenakteuren liebevoll „Makerspace“ genannt wird, davon konnten sich der Landtagsabgeordnete Christoph Zippel (CDU) jüngst gemeinsam mit Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) überzeugen.

Als der Abgeordnete eintraf, waren gerade drei Akteure des Projekts „Zeitungsdrohne“ bei der Arbeit. Der Multikopter (umgangssprachlich Drohne) hatte einen Tag zuvor seinen Erstflug absolviert. „Wir haben hier Stühle und Tische sowie genug Platz, um auch bei Corona-Abständen Schulungen und Fachgespräche durchzuführen. Wir können geschützt vor Regen, Kälte, Hitze und Wind arbeiten und erste Flüge indoor machen, bevor wir in Abstimmung mit dem Tower die Lufträume zur Flugerprobung nutzen. Das sind ideale Bedingungen“, so Tüftler Uli Barth.

Flughafen bietet beste Bedingungen zur Erprobung

Axel Weckschmied erläutert Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) und Christoph Zippel (CDU,von rechts) Details zum Trägersystem im Projekt „Zeitungsdrohne“. Foto: Frank Schmitt

Christoph Zippel war dann auch beeindruckt: „Natürlich ist mir das Projekt bekannt. Allerdings vor Ort persönlich zu sehen, was noch alles daran hängt und welche Leistungsfähigkeit dahintersteckt, war schon eine sehr wichtige Erfahrung.“

Die Bedingungen des Nobitzer Flughafens wurden unlängst auch zur Unterstützung der Geraer Bewerbung um die Vergabe des Bundes für ein Zentrum der Mobilität der Zukunft in die Waagschale geworfen.

Wenn Taxidrohnen in einigen Jahren überall starten und landen können, kann es nur noch eine gesamtheitliche Verkehrssicherheit geben, sind sich die Beteiligten einig.

Bisher gibt es jeweils eigene Verkehrssicherheiten für Schiene, Wasserstraße, Straße und Luft. „Die sogenannten „multimodalen“ Systeme der Verkehrssicherheit, die im Geraer Zentrum erforscht werden sollen, brauchen ein geschütztes Testfeld. Dafür haben wir am Flughafen Altenburg/Nobitz bundesweit die besten Bedingungen. Bemannter und unbemannter Flugverkehr sind hier vereint, die Firma IAV testet am Platz schon seit Jahren Fahrerassistenzsysteme und Autonomes Fahren, das Gewässer ist direkt nebenan und einen Bahnanschluss haben wir uns schon immer gewünscht“, so Bürgermeister Hendrik Läbe. Gleichzeitig habe man viele Freiräume und Kapazitäten, die genutzt werden können.

Wenige Akteure bei großer Bandbreite

„Ich war erstaunt, wie leise der Prototyp war. Wenn er 50 Meter weg ist, hört man ihn nicht mehr. Da Fluglärm für viele Menschen ein belastendes Thema ist, haben wir hier für viele Anwendungen eine wertvolle Alternative“, so Christoph Zippel. Für ihn steht fest: „Ich werde das Projekt über meine Kontakte zur Bundespolitik auch auf diese Ebene tragen.“

Das freute wiederum Hendrik Läbe: „Ich bin sehr dankbar für die bisherige Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums im Rahmen des Braunkohleausstiegs. Mit ,Unternehmen Revier‘ sind wir hier kräftig vorwärtsgekommen.“

Das Projekt der Gemeinden Lödla und Ponitz wird in dieser Fördermaßnahme bis Ende des Jahres finanziert. Hier wird ein Praxisnachweis erbracht, unter welchen Rahmenbedingungen eine Zustellung von Tageszeitungen im ländlichen Raum wirtschaftlich sein kann.

Welche Projekte in Nobitz in den nächsten Jahren noch anstehen, ist kaum überschaubar. Axel Weckschmied von der Firma Hexapilots sagte: „Es gibt sehr viele Möglichkeiten für Unternehmen, mit dem Drohneneinsatz wirtschaftlicher und besser zu werden. Wir schauen oft in staunende große Augen, wenn den Unternehmern klar wird, was heute schon alles sicher und stabil funktioniert. Gleichzeitig gibt es sehr wenige Drohnenakteure, die sich damit beschäftigen.“