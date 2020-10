Nobitz: Straßenbeleuchtung wird zum Thema

Nobitz. Auch mit anderen Tagesordnungspunkten beschäftigen sich die Gemeinderäte am Mittwoch.

Die nächste Sitzung des Nobitzer Gemeinderates findet am Mittwoch, 14. Oktober, 19 Uhr, in der Mehrzweckhalle in der Kotteritzer Straße 18a statt.

Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil stehen unter anderem die Bürgerfragestunde, Anfragen der Gemeinderäte, die Änderungssatzung zur Abwasserabgabe, die Übertragung der Aufgaben der Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie die Delegierung von Mitgliedern in den Seniorenbeirat des Landkreises Altenburger Land.

Darüber hinaus ist die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Saara, Selleris, Lehndorf, Zürchau und Löpitz auf LED ein Thema, ebenso die Nahversorgung in ländlichen Räumen.