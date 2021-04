Nobitz sucht Freiwillige für zehn Wahlbezirke

Nobitz. Die Wahlhelfer rutschen auch in der Impfpriorität nach oben.

Die Gemeinde Nobitz sucht Wahlhelfer. In diesem Jahr finden im Juni die Bürgermeisterwahlen in der Gemeinde und im September die Bundestagswahl sowie die Wahlen zum Thüringer Landtag statt.

Für jeden Wahlbezirk wird ein Wahlvorstand benötigt. Der ist für den ordnungsgemäßen Ablauf am Wahltag verantwortlich. Insgesamt werden zehn Wahlbezirke in den Gemeinden Nobitz, Langenleuba-Niederhain und Göpfersdorf gebildet, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Alle Einwohner der Gemeinde sind aufgerufen

Um diese Aufgabe bewältigen zu können, wird die Hilfe von wahlberechtigten Bürgern benötigt. Es würden somit alle aufgerufen, insbesondere Vertreter von Parteien und Organisationen, sich für die Mithilfe in einem Wahlvorstand zu melden oder Bürger zu benennen, die als Mitglied im Wahlvorstand mitarbeiten könnten.

Es gibt einen zusätzlichen Anreiz: Jene, die als Wahlhelfer tätig sind, rutschen damit automatisch in die Gruppe von Personen, die mit erhöhter Priorität (Kategorie 3) Anspruch auf eine Schutzimpfung haben, heißt es weiter aus der Gemeindeverwaltung Nobitz.

Sie verweist auf die Bestimmungen der Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV). Als Nachweis für die Impfberechtigung erhalte jeder Freiwillige, der in einem Wahlvorstand mitarbeitet, ein Schreiben der Gemeinde.

Kontakt und weitere Infos: wahl@nobitz.de oder telefonisch unter 03447/3108-40, 03447/5133-18 sowie 03447/3108-14