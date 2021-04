Nobitz: Testfahrten auf Rollfeld möglich

Nobitz. Bus Trailer Service GmbH hat sich im Nobitzer Industriepark angesiedelt.

Anfang des Jahres hat sich ein neues Unternehmen im Nobitzer Industriepark angesiedelt: die Bus Trailer Service GmbH.

Vor wenigen Tagen besuchten und begrüßten Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) und Wirtschaftsförderer Torsten Fröhlich das von Robert Mrowka geführte Unternehmen. Neben einem Betriebsrundgang informierte Mrowka die Besucher über das Unternehmen sowie aktuelle Projekte und Vorhaben.

Unternehmen 2015 gegründet

„Ich bin immer wieder begeistert, was wir in der Gemeinde für tolle und fortschrittliche Unternehmen haben. Ich konnte auch bei diesem Termin wieder einiges dazu lernen und wünsche Herrn Mrowka eine optimale Entwicklung für sein Unternehmen in der Gemeinde“, meint Läbe zum Firmenbesuch.

Verkehrsanbindung verbessert

Mit neu gebauten Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe zum Flugplatz Altenburg-Nobitz hat sich die Firma eine verbesserte Verkehrsanbindung und Infrastruktur gesichert. Das neue Betriebsgelände verfügt über einen direkten Zugang zum rund 50 Hektar großen Rollfeld des Flughafens.

In Kooperation mit dem Flughafenbetreiber kann das Areal für Testfahrten oder Vorführungen für die gefertigten Prototypen angemietet werden. Ein Standort- und Wettbewerbsvorteil, da kostenintensive Transporte minimiert werden und die direkte Erprobung prototypischer Fahrzeuge und Komponenten ermöglicht wird.

Unter dem Motto „Viele Herausforderungen – ein Partner“ bringt das 2015 gegründete Unternehmen sein Wirken auf den Punkt. Flexible Lösungen, vor allem bei speziellen Anforderungen für Bus oder Busanhänger, würden gemeinsam mit und für den Kunden gefunden.

Wartungskonzepte werden erstellt

Mit der Erfahrung aus Fertigung und Prototypenbau sei die Bus Trailer Service GmbH außerdem in der Lage, individuelle Ausstattungswünsche optimal zu planen und zu integrieren. Von der einfachen Steckdose über komplette Infotainment-Systeme bis hin zur neuen Klima- und Heizungsanlage würden Kundenwünsche verwirklicht.

Bei Bedarf erstelle man zudem individuelle Wartungs- und Reparaturkonzepte, in Verbindung mit dem mobilen Kundendienst.

Neben Produktionsdienstleistungen und Prototypenbau kümmere sich die eigene Werkstatt mit allen gängigen Werkzeugen, Diagnosetools und Anlagen auch um Reparatur und Instandhaltung. Ein großes Ersatzteilsortiment mit über 1200 Artikeln, davon 400 auf Lager, runde das Angebot ab.

Jahrzehntelange Erfahrung

Die Basis für das vielfältige und spezifische Angebot sei gebündeltes Know-how und jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Bussen, im Prototypenbau und Sonderfahrzeugbau wie Personenanhänger und Gefangenentransportbusse. Qualitätsanspruch und regelmäßige Weiterbildung seien für das selbstverständlich.

www.bus-trailer-service.de