Nobitz. Der Verein Europäisches Drohnenzentrum will auch nach der Förderphase sein Projekt in Nobitz weiterführen.

„Was Amazon kann, können wir auch“, sagt Klaus Hiller selbstbewusst. Das Gründungsmitglied des Vereins Europäisches Drohnenzentrum demonstrierte am Dienstag am Flughafen Altenburg-Nobitz, wie weit das Projekt der Zeitungszustellung per Drohne inzwischen gediehen ist.