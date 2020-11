Nobitz will die verborgenen Talente im Dorf entdecken

„Wir wollen zeigen, dass das Dorf Zukunft hat“, so Maike Steuer bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sei auf der Suche nach innovativen Projekten, um die Nahversorgung wieder zu beleben. „Stationäre Versorgung mit Tante-Emma-Läden ist aber ein Riesenaufwand. Da kam mir die Idee der Lebensmittelpunkte“, sagt Maike Steuer. Das jeweilige Dorf solle nicht nur Wohnort sein, die Einwohner sollen sich so auch besser damit identifizieren können, indem sie Netzwerke stärker nutzen oder neu bilden.

Warum also nicht die Strukturen, die schon da sind, als Ankerpunkte für eine mobile Versorgung nutzen? Etwa die örtliche Feuerwehr, an der in regelmäßigen Abständen eine Reihe von Fahrzeugen für einen halben Tag Station machen. Ein zentraler Baustein werde das mobile Spielecafé sein, das Maike Steuer zusammen mit den Altenburgerinnen Gabriele und Sarah-Ann Orymek in diesem Jahr gründete. Aber man wolle auch beispielsweise Bäcker- oder Fleischerverkaufsautos einbinden, die sonst immer als Einzelkämpfer unterwegs seien.

Freiwillige und zufällige Mitspieler anlocken

Für das Projekt haben 59 Kommunen bundesweit eine Projektskizze eingereicht, nur 15 kamen eine Runde weiter, wie Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) den Gemeinderäten kundtat. Bis zum heutigen Donnerstag muss Nobitz die Projektbeschreibung noch einmal einreichen, „in Beamtendeutsch“, wie Steuer sagt. „Dann können wir nur noch Daumen drücken.“ Gibt das Bundesministerium nach der genauen Prüfung grünes Licht, werden die Existenzgründerinnen im kommenden Jahr an fünf Terminen an fünf Orten im Gemeindegebiet ihre Zelte aufschlagen. „Ab April, denn dafür braucht man gutes Wetter. Dafür haben wir von Januar bis März auch sehr viel vorzubereiten“, so Läbe.

Im Vorfeld werde man diese Termine mit Flugblättern bewerben, die auch gleichzeitig einen Gutschein beinhalten, etwa für ein Bier und eine Bratwurst, kann sich Steuer vorstellen. Die Gutscheine werden durchnummeriert sein und kommen in einen Lostopf. Nach dem Zufallsprinzip werden dann am Nachmittag zehn Mitspieler einer Runde „Dorfinventur“ gezogen. Als Spielplan diene der Grundriss des Dorfes, allerdings gibt es kein Gegeneinander, weil es ein kooperatives Spiel ist. Bereits am Vormittag werde es eine Spielrunde mit zehn Freiwilligen geben. „Spannend wird, zu sehen, ob die alles das gleiche für ihr Dorf wollen“, sagt Steuer. So werden die Ressourcen gesammelt, was das Dorf zu bieten habe. „Die Daten, die hier entstehen, liegen anonymisiert bei der Gemeinde“, versicherte Bürgermeister Läbe auf Nachfragen der Gemeinderäte.

Plötzlich gehen die Lichter aus

Der Grundgedanke dahinter sei die gemeinsame Bedarfsermittlung, so Gabriele Orymek. Denn die Orte seien durchaus verschieden. „In dem einen Dorf gibt es vielleicht noch einen Bäcker, in dem anderen einen Frisör oder ähnliches“, sagt sie. Aber es gehe nicht alleine darum, was den Leuten an Infrastruktur fehle. „Kennen Sie noch alle in ihrem Dorf? Wissen Sie, was die alle für Hobbys und Talente haben?“, wandte sich Maike Steuer direkt an die Gemeinderäte. Man wolle den Menschen eine Möglichkeit geben, sich auszutauschen, ein Netzwerk zu bilden. Das könne zudem fortlaufend erweitert werden. „So werden auch Vereine sichtbarer, das schafft einen gemeinsamen Schatz.“

Wenn man mit dem Konzept Erfolg habe, würden die Ergebnisse bundesweit bekannt und vielen Kommunen als Vorbild dienen, ist sie überzeugt. Das Projekt läuft ein Jahr, eine Anschlussfinanzierung durch das BMEL ist jedoch möglich. Das zeigte sich durchaus kulant: Eigentlich müsste die Gemeinde 20 Prozent Eigenanteil aufbringen. „Wir haben hoch gepokert und Corona als Grund genannt, warum wir nur die minimale Selbstbeteiligung von fünf Prozent aufbringen können“, sagt Maike Steuer. „Manchmal muss man frech sein.“

Mit Erfolg, die Reduzierung auf fünf Prozent wurde genehmigt. Denn auch diese 2475 Euro müssen erst einmal aufgebracht werden. Damit liegt man nur knapp unter der maximalen Fördersumme von 50.000 Euro. Als Läbe schließlich die Beschlussvorlage vorträgt, gehen durch einen Irrtum des Hausmeisters plötzlich alle Lichter in der Nobitzer Mehrzweckhalle aus. Die 19 Gemeinderäte lachen ob dieses Omens und stimmen einmütig dafür, die Summe im Haushalt für 2021 einzuplanen. Der soll aller Voraussicht nach am 26. November beschlossen werden.