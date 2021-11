Das Blasorchester Nobitz hat am Samstag 60-jähriges Bestehen gefeiert – mit bekannten Musikerkollegen.

Party unter 2G-Regel.

Die Wildecker Herzbuben haben dem 1. Ostthüringer Blasorchester Nobitz am Freitagabend zum 60-jährigen Bestehen gratuliert. Unter dem Motto „60 Jahre und kein bisschen leise“ haben die Musiker ihr Jubiläum gefeiert. Ausgelassen war die Stimmung in der Mehrzweckhalle in Nobitz. Das Orchester unter Leitung von Maik Gräte hat die Feier, die bereits im vorigen Jahr geplant war, nun unter Einhaltung der 2G-Regel nachholen können – sehr zur Freude des Publikums.