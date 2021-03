Noch keine Impfungen in der Gemeinschaftsunterkunft

Bislang sind noch keine Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft (GU) in Schmölln geimpft. Das ist das Ergebnis einer Anfrage an das Landratsamt, welches die Einrichtung verwaltet.

Man bereite derzeit Aushänge in verschiedenen Sprachen vor, zusätzlich würden die Sozialarbeiter auf Wunsch bei der Terminvereinbarung behilflich sein, heißt es. Man habe sich gegen eine Impfung in der Unterkunft entschieden, weil die Bewohner ausreichend mobil seien, um das Impfzentrum aus eigener Kraft zu erreichen

Außerdem befürchte man eine geringere Bereitschaft, wenn der Eindruck einer Impfpflicht entstehe.

Oberstes Gebot sei deshalb die Freiwilligkeit. Man setze auf die Einsicht der Heimbewohner, dass eine Corona-Schutzimpfung in ihrem eigenen Interesse sei. Schließlich lasse sich der Mindestabstand in der GU nicht immer einhalten, zudem werden die Sanitärbereiche gemeinsam mit anderen Bewohnern genutzt. In der einzigen GU des Landkreises in Schmölln leben derzeit 33 Personen. Die dezentral in Wohnungen untergebrachten Asylbewerber genießen keine erhöhte Priorität in der Impfreihenfolge.

Seit dem 23. Februar steht in Thüringen allen Personen der Prioritätsgruppe zwei die Möglichkeit offen, sich für einen Impftermin anzumelden.

Dazu zählen neben Menschen über 70 Jahren unter anderem auch Erzieher, Grund- und Förderschullehrer, Polizisten sowie Risikopatienten unter 70 Jahren.