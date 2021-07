Nöbdenitz: Straftaten in der Bibel analysieren

Nöbdenitz. Jana Huster und Frank Hiddemann sind in der Kirche Nöbdenitz zu Gast.

Über Straftaten in der Bibel sprechen am Sonntag, 18. Juli, 15 Uhr Jana Huster und Frank Hiddemann in der Kirche Nöbdenitz. „Sodom und Gomorrha und das traurige Los der Frau Lot – Strafrechtliche Bewertung des Erstarrens zur Salzsäule“ ist der Vortrag überschrieben. Für Musik sorgt das Kabarett Wirsing mit Stücken von Gerhard Gundermann.

Mord und Totschlag im Heiligen Buch

Die Bibel besteht nur aus Mord und Totschlag. Das ist gewiss etwas übertrieben. Aber diesen Satz hören Christen oft. Natürlich gibt es auch sehr schöne und zärtliche Stellen in der Bibel und ausgesprochen nützliche moralische Ratschläge. Aber die Kritiker der Heiligen Schrift können mit Recht darauf hinweisen, dass viele wichtige biblische Figuren sich nicht an die Regeln des Deutschen Strafrechts halten. Auch Gott tut ständig Dinge, die das Strafgesetzbuch mit Sanktionen belegt. Warum ist das so?

Die Autorin und Rechtsfachwirtin Jana Huster gibt in Veranstaltungen in der Kirche zu Nöbdenitz oder in Lohma eine Tatbestandsbetrachtung, Pfarrer Frank Hiddemann verteidigt Gott und die Seinen am 18. Juli, 9. September, 3. und 17. Oktober, jeweils 15 Uhr. Kritiker und Fans der Bibel sind willkommen.

„Straftaten in der Bibel“ ist ein Projekt der Ökumenischen Akademie Gera/Altenburg, der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Nöbdenitz sowie der Kultur- und Bildungswerkstatt Nöbdenitz.

Weitere Veranstaltungen stehen zudem in Nöbdenitz an. Carola Beer aus Weißbach hat in puncto Bewegung reichlich Erfahrungen und bietet im Rahmen in Nöbdenitz Tanznachmittage möglichst jeden zweiten Montag im Monat, um 14.15 Uhr, an. Die Termine: 19. Juli, 26. Juli, 16. August, 6. September, 20. September. Bei schönem Wetter im Sommer findet der Tanz auf der Bühne im Pfarrhof statt.

„Zu Fuß nach Rom“ – auch Pilgern ist Thema in Nöbdenitz. Am Freitag, 30. Juli, 16 Uhr, wird zum Abend mit Filmvorführung, Präsentationen und gemütlichem Beisammensein in den Pfarrhof Nöbdenitz eingeladen. Am Samstag, 31. Juli, 9 Uhr findet die Morgenandacht mit Pilgersegen in der Kirche von Nöbdenitz statt, anschließend die Pilgerwanderung auf dem Lutherweg nach Ronneburg.

Sommertheater Ende August

„Herr Puntila und sein Knecht Matti“ von Bertolt Brecht liefert auf vergnügliche Weise eine Analyse der Klassenverhältnisse, bei der die Diskrepanz zwischen dem menschlichen Handeln unter kapitalistischen Machtverhältnissen sichtbar wird. Brecht hat diesen Klassenkampf auf dem Land mit Lust und Witz betrachtet und eine wunderbar hintersinnige Komödie hinterlassen, die am Sonnabend, 28. August, um 18 Uhr als Sommertheater in Nöbdenitz gezeigt wird.