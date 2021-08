Nöbdenitzer begeistert vom Training mit den roten Bullen

Trainingscamp in Nöbdenitz hat Kindern Spaß gemacht.

Die Fußballschule des RB Leipzig machte auch in diesem Jahr wieder Station in Nöbdenitz. 40 Kinder, zwischen sechs und 14 Jahren, haben am einwöchigen Trainingscamp unter Anleitung von vier Nachwuchstrainern teilgenommen. Nach der Erwärmung folgte der Stationsbetrieb für die fußballbegeisterten Kicker. Die kleinen und großen Fußballer bekamen auch „Star“-Besuch in ihrem Camp. An einem Tag schaute Bulli, das Maskottchen von RB Leipzig in Nöbdenitz vorbei und am darauffolgenden Tag leitete Perry Bräutigam, ein ehemaliger Bundesliga-Torhüter, eine Trainingseinheit. „Die Fußballschule hat mir großen Spaß gemacht“, sagt Franz Steinert aus Nöbdenitz. Mit ihrer Trikotausrüstung und ihren Urkunden beziehungsweise Sportabzeichen wird den Kindern diese Fußballwoche ein unvergessliches Erlebnis bleiben.