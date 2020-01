Nöbdenitzer Pfarrhof soll wieder vier Seiten haben

Der Nöbdenitzer Pfarrhof soll weiterentwickelt werden. Geplant ist der Neubau eines Fachwerkhauses, der das ursprüngliche Vierseithof-Ensemble komplettieren würde. Geht es nach der Kirchgemeinde, sollte das Vorhaben so schnell wie möglich in Angriff genommen werden.

Das Projekt ist Bestandteil des Dorferneuerungsprogrammes, in dem sich das Dorf befindet. Damit steht eine 65-prozentige Förderung des Vorhabens in Aussicht. „Wir platzen quasi aus allen Nähten“, berichtet Wolfgang Göthe vom Kirchgemeinderat. Fast täglich finden in Kultur- und Bildungswerkstatt, im Pfarrhaus, auf der Open-Air-Bühne oder im Hof Veranstaltungen statt. Vereine, die Kirchgemeinde selbst, Kinder und Jugendliche sowie Gäste von außerhalb nutzen die Angebote. „Mitunter sind unsere Räume an einem Tag gleich zweimal belegt“, so Göthe. Christen und Nichtchristen sorgen dafür, dass der Pfarrhof zum lebendigen Ort geworden ist. Dazu bei trage auch der Backofen, der im Pfarrhof seit 2018 regelmäßig befeuert werde, wenn sich eine Gruppe von rund 25 Hobbybäckern trifft.

Wirtschaftsräume sollen entstehen

Jetzt soll der ursprüngliche Vierseithof an der 1000-jährigen Eiche wieder einer mit vier Seiten werden. „Wir brauchen Platz“, sagt Sabine Opitz, die seit kurzem Dank einer Förderung der Arbeitsagentur Altenburger Land fest angestellt ist bei der Kirchgemeinde. Wegen der regen Nutzung haben sie und all die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer stets alle Hände voll zu tun: Tische und Stühle müssen hin- und hergeräumt, die Raumbelegung gut geplant und durchorganisiert werden. Mit dem Neubau soll all das einfacher werden. Im unteren Geschoss könnten unter anderem Wirtschaftsräume entstehen, ein Laubengang in der ersten Etage ist ebenfalls geplant. Hier soll es zudem Zimmer, Sanitäranlagen und Duschen geben – Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste. „Einfache Räume“, sagt Göthe, „ähnlich einer Herberge.“

Der Fördermittelgeber beim Freistaat Thüringen, so schwärmt er, sei ganz angetan von diesen Plänen. „Und eigentlich hätte ich das in diesem Jahr gerne im Schmöllner Haushaltsplan drin gehabt“, ergänzt er. Göthe sitzt seit der Kommunalwahl 2019 für die CDU-Fraktion im Stadtrat der Kommune. Aber: „Den Eigenanteil können wir nicht aufbringen. Da brauchen wir andere Finanzierungswege. Wir brauchen die Stadt.“

Geld für Planungsarbeiten im Haushalt 2021 vorgesehen

Eine Haushaltsstelle sei schon geschaffen worden, jetzt hoffe man, das Projekt dieses und nächstes Jahr weiterentwickeln zu können. Dafür wolle man sich engagieren, unter anderem, um weitere Möglichkeiten zu finden, um die Finanzierung des Fachwerkneubaus zu stemmen.

Laut des Entwurfes für den Haushaltsplan 2020 mit dazugehörigem Finanzplan steht das Vorhaben in diesem Jahr nicht drin im Etat. Geld für Planungsarbeiten sind 2021 verankert: 71.000 Euro. Sowohl dafür als auch für die Höhe des Eigenanteils für den Fachwerkbau gebe es laut Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) bis dato nur grobe Schätzungen. Der Eigenanteil würde sich demnach auf mehr als 500.000 Euro belaufen.

Zwar steht diese Summe für 2022 im Finanzplan der Stadt, „Doch aktuell steht alles auf tönernen Füßen“, schränkt Schrade ein. Zum einen sei der Haushalt noch nicht beschlossen. Zum anderen wisse man nicht, wie sich die Einnahmesituation der Stadt entwickelt.

Generell will die Stadtverwaltung eine Struktur schaffen, um Kirchgemeinden im gewachsenen Stadtgebiet zu unterstützen. Laut Schrade soll ein Kirchenbaufond eingerichtet und zunächst mit 15.000 Euro ausgestattet werden. Wie das Geld vergeben wird, darüber könnte der Technische Ausschuss des Stadtrates künftig entscheiden, so die Vorstellungen des Bürgermeisters.