Nöbdenitzer Rentner bekommen nun doch eine Weihnachtsfeier

Nöbdenitz. Für die Senioren in Nöbdenitz wird es nun doch eine Weihnachtsfeier geben. Die sollte in diesem Jahr ausfallen, weil der Ortsteilrat aus organisatorischen Gründen keine habe ausrichten können.

Doch nun springt der Ortsverschönerungsverein Nöbdenitz in die Bresche. Wie Frank Wunderlich vom Verein sagt, haben die Mitglieder aus der OTZ erfahren, dass die Feier nicht stattfindet. „Wir haben uns sofort Gedanken gemacht, wie das Problem gelöst werden kann“, so Wunderlich. Und die Vereinsmitglieder haben eine Lösung gefunden. Sie laden am Sonnabend, 14. Dezember, ohnehin zum Adventskonzert in den Nöbdenitzer Bürgersaal ein, bei dem um 16 Uhr der Altenburger Gospelchor „Colours of Soul“ auftreten wird. Da geplant ist, dass sich die Gäste bereits ab 14 Uhr in gemütlicher Runde treffen werden, „liegt es nahe, dass wir die Nöbdenitzer Rentner inklusive der Rentner aus den ehemaligen Nöbdenitzer Ortsteilen Lohma, Untschen, Zagkwitz und Burkersdorf zu unserer Veranstaltung einladen“, informiert Frank Wunderlich.

Der Ortsverschönerungsverein hat sogar noch ein Geschenk für die Senioren: Sie haben freien Eintritt, der Verein erlässt ihnen den Kartenpreis in Höhe von fünf Euro.

Die Senioren werden gebeten, ihren Rentnerausweis mitzubringen.