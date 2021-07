Nödenitzscher Weg in Schmölln bleibt weiter gesperrt

Schmölln. Eigentlich sollte der Nödenitzscher Weg nur am vergangenen Wochenende gesperrt werden. Jetzt bleibt die Straße, die von der Ronneburger Straße aus hinauf auf den Pfefferberg führt, noch weiter dicht. Am 9. Juli hatten sich dort Gesteinsbrocken aus dem Felsen gelöst und waren auf die Straße gestürzt. „Es war ein kleiner Steinschlag", so Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Die ganze Sache soll sich jetzt ein Gutachter anschauen, die Sperrung wird vorsichtshalber aufrechterhalten. „Wir wollen einfach auf Nummer sicher gehen“, so das Stadtoberhaupt. Nach der Begutachtung könne auch Näheres dazu gesagt werden, ob die Stadt dauerhafte Sicherheitsvorkehrungen am Felsen im Nödenitzscher Weg treffen muss. Denn der Steinschlag jüngst war nicht der erste, der dort niederging.