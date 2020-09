Normalität ist derzeit nur ein Wunsch

Bevor die 60 neuen Fünftklässler ihre Klassenzimmer bezogen, ließen sie in guter Tradition bunte Ballons in den Himmel steigen.

Es ist ein außergewöhnliches Jahr, in das die Fünftklässler der Regelschule am Eichberg starten – soviel scheint sicher. Schulleiterin Steffi Kersten wollte diesen Satz aber nicht als Mahnung verstanden wissen. Schließlich ist der Start in die weiterführende Schule für jedes Kind ein außergewöhnliches Erlebnis, voller Zauber und Erwartungen. Doch in diesem Schuljahr ist aus bekannten Gründen alles etwas anders als sonst.